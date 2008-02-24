Президентська кампанія в Росії виходить на фінішну пряму

Президентська кампанія виходить на фінішну пряму: до виборів залишається рівно тиждень. Центрвиборчком РФ рапортує про те, що до дня голосування майже все готово, передає Эхо Москвы.

Основний об`єм роботи зараз доводиться на дільничні виборчі комісії – вони відповідають за дострокове голосування. Росіяни, що живуть у відокремлених і важкодоступних районах, почали вибирати президента ще у середині лютого. Сама ж виборча кампанія, за визнанням багатьох аналітиків, проходить нудно і невиразно. Звичайно, якщо не рахувати скандальну історію з Володимиром Жириновським, який влаштував бійку з довіреною особою іншого кандидата Андрія Богданова. Решта теледебатів же була позбавлена хоч якоїсь видовищності. Західні експерти солідарні з російськими і не сумніваються в тому, хто ж виграє 2 березня, відзначає видання. Головне питання - з яким рахунком і при якій явці переможе наступник Путіна. У претендентів на вищий пост країни ще є час поагітувати. Так званий день тиші наступає опівночі 1 березня. З вівторка вступає в силу заборона на публікацію результатів соцопитувань і прогнозів підсумків виборів.

Стежити за виборами буде близько 350 іноземних спостерігачів. Представники ОБСЄ відмовилися приїжджати до Росії.