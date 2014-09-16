Російського мільярдера Євтушенкова посадили під домашній арешт
В Росії був узятий під домашній арешт голови ради директорів ВАТ АФК «Система» Володимир Євтушенков.
Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії.
Арешт мільярдера пов'язаний з "кримінальною справою за фактом розкрадання акцій підприємств, що входять у паливно-енергетичний комплекс Республіки Башкортостан, та їх легалізації".
Читайте такожКамбоджа відмовилася видавати мільярдера Полонського Росії"У слідства є достатні підстави вважати, що до легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, причетний Голова ради директорів ВАТ АФК «Система» Володимир Євтушенков. Сьогодні йому висунуто звинувачення в легалізації (відмиванні) грошових коштів", - повідомляє СК.
Довідка. ВАТ АФК «Система» - російська фінансово-промислова група, якій, зокрема, належить контрольний пакет акцій мобільного оператора МТС.
Голова ради директорів "Системи" Володимир Євтушенков стабільно входить у топ-20 найбагатших бізнесменів Росії. За оцінкою місцевого Forbes, його статки дорівнююють 9 мільярдам доларів.