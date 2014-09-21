Сенатор Маккейн вважає ганьбою відмову США надати Україні зброю

Про це йдеться в зверненні, яке розміщене на особистому сайті Маккейна і яке цитує ТСН.

"Це ганьба, що адміністрація продовжує відмовляти Україні в наданні військової допомоги, яку вона вкрай потребує після того, як її розчленував президент Путін та окупували російські війська", - каже сенатор. Маккейн зауважив, що Обама намагався виправдати свою позицію тим, що ситуація в Україні нібито не становить прямої загрози США.

"Однак, як президент Порошенко зазначив цього тижня в Вашингтоні, криза в Україні - це не лише справа України. Російська агресія загрожує порядку в усьому світі та основам цілісної, вільної та мирної Європи", - зазначив сенатор.

Маккейн підкреслив, що своєю відмовою Білий дім поставив під загрозу лідерство США у світі, а також дав небезпечний сигнал іншим диктаторам та агресорам, які вважають, що "зможуть поставити вільний світ на коліна". На переконання Маккейна, Сполучені Штати мають зобов'язання перед цінностями, які поважають – допомагати людям, що захищають свою свободу та свою країну від агресії тиранів.

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"Ганьба нам, якщо ми не можемо втілити в життя ці принципи та забезпечити Україні допомогу, яку вона потребує", – підсумував Джон Маккейн.