Порошенко попросив у Конгресу США підтримати Україну озброєнням
Українська армія потребує міжнародної підтримки - як летальними, так і нелетальними засобами.
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час свого виступу в Конгресі США.
Президент зазначив, що українці зараз знаходяться на передовій у світовій боротьбі за демократію і захищають весь вільний світ від агресора.
"Війна, в якій борються українські солдати, - це війна за вільний світ", - заявив український президент.
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Порошенко нагадав, що рівно 20 років тому був підписаний Будапештський меморандум, а Україна в обмін на гарантії безпеки відмовилася від третього за величиною ядерного потенціалу в світі.
Президент провів паралелі між ситуацією на Донбасі і подіями в Абхазії і закликав не дати Україні залишитися одній у цих складних обставинах.