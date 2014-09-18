Порошенко попросив у Конгресу США підтримати Україну озброєнням

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час свого виступу в Конгресі США.

Президент зазначив, що українці зараз знаходяться на передовій у світовій боротьбі за демократію і захищають весь вільний світ від агресора.

"Війна, в якій борються українські солдати, - це війна за вільний світ", - заявив український президент.

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Порошенко нагадав, що рівно 20 років тому був підписаний Будапештський меморандум, а Україна в обмін на гарантії безпеки відмовилася від третього за величиною ядерного потенціалу в світі.

Президент провів паралелі між ситуацією на Донбасі і подіями в Абхазії і закликав не дати Україні залишитися одній у цих складних обставинах.