Ходорковський заявив про готовність стати президентом Росії

Про це він сказав у ході відкритого для публіки інтерв'ю в рамках фестивалю, присвяченого 70-річчю газет "Монд" у Парижі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ходорковський сказав, що Росія потребує конституційної реформи, головним в якій є перерозподіл президентської влади на користь суду, парламенту і громадянського суспільства.

Читайте такожХодорковський закликає росіян вийти на вулицю з протестом проти війни РФ з Україною"Я б не виявляв цікавості до президентського поста, якби Росія розвивалася нормально", - підкреслив він.

"Але я готовий стати президентом, якщо це буде потрібно для того, щоб пережити кризу і провести конституційну реформу", - зазначив Ходорковський.

Читайте такожНіякі економічні санкції сьогодні не зупинять путінську Росію – Ходорковський Довідка. Ходорковський наприкінці 90-х – на початку 2000-х вважався найзаможнішим бізнесменом Росії, проте потрапив у немилість Кремля, був засуджений за звинуваченням у шахрайстві і ухиленні від сплати податків, і провів 10 років у в'язниці.