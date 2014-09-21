Поліція Москви закликає учасників Маршу миру звільнити дорогу
18:19, 21 вересня 2014Світ
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У Москві співробітники поліції почали закликати учасників Маршу миру розходитися.
Марш миру підходить до завершення / Фото: Анатолій Жданов / Коммерсант
Як повідомляє в "Твіттері" Об'єднана група громадського спостереження за дотриманням конституційних свобод, співробітники поліції в мегафони закликають людей розійтися і звільнити проїжджу частину.
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Між тим, як передають ЗМІ та активісти в соцмережах, учасники Маршу миру не поспішають розходитися, і йдуть нескінченним потоком по вулицях і бульварах, відведених під проведення Маршу.
Поліція говорить учасникам в мегафони "Звільніть проїжджу частину" #МаршМира#Москва#ОГОН
- ОГОН (@OgonWatch) 21 вересня 2014
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