Марш миру в центрі Москви формально завершився (фото)
Учасники Маршу миру в Москві у цей час розходяться.
Захід було заявлено до 19.00 за московським часом, повідомляє радіо "Ехо Москви".
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За оцінкою московського главку МВС, у Марші миру взяли участь 5 тис. осіб, тоді як волонтери з групи "Білий лічильник" нарахували понад 26 тис.
В ході Маршу відбулося кілька провокацій. Зокрема, як повідомила Об'єднана група громадського спостереження за дотриманням конституційних свобод у "Твіттері", відбулися словесні суперечки між учасниками Маршу та прихильниками "ДНР". Крім цього, контрдемонстранти кидали в учасників Маршу, які заходили в метро, зеленку, папірці у вигляді доларів.
И все-таки сейчас на Трубной пл.идут словесные перебранки между участниками и сторонниками ДНР #МаршМира#Москва
— ОГОН (@OgonWatch) 21 сентября 2014
#МаршМира#Москва контрдемонстранты НОД кидали в участников заходивших в метро зеленку,бумажки в виде долларов и далее пошли в метро за ними
— ОГОН (@OgonWatch) 21 сентября 2014