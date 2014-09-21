Марш миру в центрі Москви формально завершився (фото)

19:15, 21 вересня 2014
Світ
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Учасники Маршу миру в Москві у цей час розходяться.

REUTERS

Захід було заявлено до 19.00 за московським часом, повідомляє радіо "Ехо Москви".

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За оцінкою московського главку МВС, у Марші миру взяли участь 5 тис. осіб, тоді як волонтери з групи "Білий лічильник" нарахували понад 26 тис.

В ході Маршу відбулося кілька провокацій. Зокрема, як повідомила Об'єднана група громадського спостереження за дотриманням конституційних свобод у "Твіттері", відбулися словесні суперечки між учасниками Маршу та прихильниками "ДНР". Крім цього, контрдемонстранти кидали в учасників Маршу, які заходили в метро, зеленку, папірці у вигляді доларів.

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