Не завжди все настільки явно, як у випадку "зелених чоловічків" - Брідлав

Про це повідомляє Делфі.

"Нам потрібно, щоб усі члени були краще підготовлені до того, щоб розрізняти те, що відбувається. Не завжди все відбувається настільки явно, як у випадку "зелених чоловічків". Це можуть бути просто пересічні люди, які будуть суттю проблеми. Так що в першу чергу ми повинні бути готові розпізнати, коли така гібридна війна починається. По-друге, нам потрібно підготувати союзників і ми повинні діяти зараз, щоб вони змогли ефективніше впоратися з такого типу війною і встановити, що це можливий агресор. Зрештою, починається нормальна фаза колективної оборони", - сказав генерал.

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На питання журналістів про те, як військові, розпізнають гібридну війну і за якими критеріями, Бридлав заявив: "В цьому і вся хитрість. Ми повинні тренуватися, у нас є фахівці, які розбираються у війнах такого типу, тому нам потрібно навчати союзників, щоб всі могли відразу розпізнати, що є що".