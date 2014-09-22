100 тисяч курдів втекли з Сирії до Туреччини через наступ ісламістів

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на представника ООН Керол Бечелор.

За словами Бечелор, хлинув потік біженців в п'ятницю у зв'язку з наступом бойовиків "Ісламської держави" на сирійське місто Кобани.

Згідно з останньою інформацією, ісламісти знаходяться в 10-15 км від міста.

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