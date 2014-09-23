Агресія Росії відклала ядерне роззброєння США - ЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це пише американське видання Los Angeles Times, яке нагадує, що рік тому у Берліні Обама збирався знищити близько 200 ядерних бомб В61, розміщених у країнах НАТО в Європі. Росія мала скоротити свій арсенал з 2 тисяч ядерних боєголовок.

"Враховуючи дії Росії останніми місяцями і можливий початок нової холодної війни, я вважаю, що нам варто залишити ядерну зброю в Європі, не зважаючи на всі витрати і ризики", - сказав журналістам адмірал Джеймс Ставрідіс.

У свою чергу, військовий експерт Ганс Крістенсен вважає, що ядерна зброя США поки що не змусила Путіна утриматися від агресії.

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Проте Лінтон Брукс, який вів перші переговори ще з СРСР про скорочення ядерного озброєння, вважає, що зараз не час для ліквідації боєголовок.

"Наші союзники у Східній Європі можуть отримати неправильний сигнал, що ми скорочуємо їх підтримку. Зараз для цього не найкращі часи", - сказав Брукс.

Водночас, якщо бомби В61 залишаться в Європі, то США доведеться витратити чималі кошти на їх модернізацію та обслуговування.