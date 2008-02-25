Пасажирський літак через смерть пілота екстрено приземлився у Стамбулі
16:47, 25 лютого 2008Світ
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На борту було 156 чоловік
Літак британських авіаліній, на борту якого знаходилися 156 пасажирів, зробив у неділю екстрену посадку через смерть другого пілота екіпажу. Про це у понеділок повідомили представники авіакомпанії British Airways.
За їх словами, пілот раптово відчув себе погано в мить, коли літак пролітав над Туреччиною. У аеропорт Стамбула була викликана швидка медична допомога. Проте після приземлення авіалайнера другий пілот був вже мертвий.
Літак British Airways прямував на Кіпр з Манчестера. Пасажири рейсу, відзначили представники компанії, не піддалися небезпеці. Їм довелося провести ніч з неділі на понеділок в Стамбулі, передає ІТАР-ТАРС.
Сьогодні вони будуть відправлені на Кіпр іншим рейсом.
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