Кількість мітингарів у Гонконзі зростає з великою швидкістю

Центральні вулиці міста як і раніше залишаються під контролем демонстрантів, безліч магазинів, шкіл і банків закрито. Транспорт також функціонує вкрай погано, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Десятки тисяч людей залишаються на вулицях, скандуючи гасла і співаючи пісні.

Вранці у вівторок в Гонконзі було відносно спокійно, проте протести знову обіцяють поновитися у найближчі години, напередодні Дня утворення КНР - державного свята, що відзначається 1 жовтня.

Читайте такожЕксперт вважає, що акції протесту у Гонконзі пов'язані з Україною і мають багато спільного з МайданомДемонстранти незадоволені тим, що влада Китаю хоче самостійно призначати кандидатів на пост глави адміністрації Гонконгу на виборах 2017 року.

Як повідомлялося, глава адміністрації Гонконгу Лян Чженьїн закликав демонстрантів до негайного припинення масових протестів.

Ініціатор протестів - рух "Оккупай Сентрал" - у свою чергу, звернувся до Лян Чженьїна з вимогою зустрітися з демонстрантами особисто.

В ході прес-конференції представники руху заявили, що відкриють "гуманітарні коридори" автомобілям аварійних служб та " швидкої допомоги".