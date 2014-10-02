Глава адміністрації Гонконгу сказав, що не піде у відставку – BBC

Тим часом мітингарі оточили дві ключові адміністративні будівлі території і попередили, що захоплять їх, якщо чиновник не піде у відставку, повідомляє BBC Україна.

На прес-конференції незадовго до того, як має збігти термін ультиматуму, Лян Чженьїн заявив, що поліція відповість на спроби захоплення.

Водночас, за його словами, адміністрація хоче провести переговори з протестувальниками.

"Адміністрація Гонконгу завжди готова обговорити реформи", - сказав він.

Напруга у місті росте. З'являлися повідомлення про бійки, які спалахнули, коли демонстранти помітили, як поліція вивантажує ящики зі сльозогінним газом і гумовими кулями.

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