Оголошений у розшук соратник Навального попросив притулку в Британії

09:14, 06 жовтня 2014
Світ
0 0

Один із соратників російського оппозицинера Олексія Навального, виконавчий директор «Фонду боротьби з корупцією» Володимир Ашурков попросив політичного притулку у Великобританії.

Ашурков попросив політичного притулку

Про це він написав у своєму мікроблозі Твіттер.

"Деякий час тому я попросив у уряду Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії притулку у зв'язку з політичним переслідуванням з боку влади Російської Федерації", - написав Ашурков.

Читайте такожУ Росії блокували блог Навального "в інтересах суспільства"Також він заявив, що інших коментарів з цього приводу він не має.

У Росії Ашурков оголошений в розшук за звинуваченням у шахрайстві. За заявою Олексія Навального, Ашуркова розшукують за те, що він допомагав йому збирати гроші на виборчу кампанію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter