Оголошений у розшук соратник Навального попросив притулку в Британії
09:14, 06 жовтня 2014Світ
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Один із соратників російського оппозицинера Олексія Навального, виконавчий директор «Фонду боротьби з корупцією» Володимир Ашурков попросив політичного притулку у Великобританії.
Ашурков попросив політичного притулку / navalny.com
Про це він написав у своєму мікроблозі Твіттер.
"Деякий час тому я попросив у уряду Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії притулку у зв'язку з політичним переслідуванням з боку влади Російської Федерації", - написав Ашурков.
Читайте такожУ Росії блокували блог Навального "в інтересах суспільства"Також він заявив, що інших коментарів з цього приводу він не має.
У Росії Ашурков оголошений в розшук за звинуваченням у шахрайстві. За заявою Олексія Навального, Ашуркова розшукують за те, що він допомагав йому збирати гроші на виборчу кампанію.
Деякий час тому я попросив у уряду Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії притулку у зв'язку з...
- Vladimir Ashurkov (@vashurkov) 5 Жовтень 2014
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