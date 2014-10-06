Оголошений у розшук соратник Навального попросив притулку в Британії

Про це він написав у своєму мікроблозі Твіттер.

"Деякий час тому я попросив у уряду Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії притулку у зв'язку з політичним переслідуванням з боку влади Російської Федерації", - написав Ашурков.

Читайте такожУ Росії блокували блог Навального "в інтересах суспільства"Також він заявив, що інших коментарів з цього приводу він не має.

У Росії Ашурков оголошений в розшук за звинуваченням у шахрайстві. За заявою Олексія Навального, Ашуркова розшукують за те, що він допомагав йому збирати гроші на виборчу кампанію.