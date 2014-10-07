Болгарія до 2020 року відмовиться від російської військової авіатехніки

Дане рішення було прийнято в рамках утвердження концепції "Болгарія в НАТО-2020", повідомляє Газета.гu.

В рамках проекту буде списано 15 винищувачів Міг-29, шість літаків Міг-21 і 14 бомбардувальників СУ-25. Крім того, у зв'язку з цим понад 300 льотчиків та інженерів з технічного обслуговування позбудуться роботи.

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За словами міністра оборони країни Велізара Шаламанова, країна повинна стати більш незалежною від Росії. На заміну російським літакам Болгарія планує закупити вісім нових винищувачів. За словами Шаламанова, на ці цілі буде виділено 600 млн левів (€307 млн).