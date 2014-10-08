У Росії пакт Молотова-Ріббентропа потрапив до списку "пам'яток вітчизняної культури"

Вони будуть рекомендовані для вивчення в старших класах школи і вишах, повідомляють Известия з посиланням на директора департаменту управління справами Міністерства культури РФ Михайла Іпатова.

За його словами, проект "сприятиме скороченню числа спекулятивних історичних побудов, заснованих на думках і судженнях, що спотворюють минуле нашої країни".

Читайте такожСьогодні виповнюється 75 років з дня вторгнення СРСР у Польщу"Проект «Сто головних джерел російської історії» націлений на те, щоб визначити і представити базові історичні джерела, які конструюють вітчизняну історію і визначають самоідентифікацію сучасного соціуму. Всі ці джерела є пам'ятниками не тільки історії, але всієї вітчизняної культури", - підкреслив Іпатов.

Відомо, що в число 100 головних джерел російської історії, за версією Мінкультури РФ, серед інших увійдуть такі документи, як промова Сталіна 3 липня 1941 року, «Судебник» Івана IV, «Домострой», Соборне уложення 1649 року, Грамота Пожарського про скликання Земського собору, пакт Молотова-Ріббентропа, договір князя Олега з Візантією 911 року і Гельсінський акт 1975 року.