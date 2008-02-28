В Індії потяг збив 16 людей

09:17, 28 лютого 2008
Світ
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Поліція займається розслідуванням

Потяг збив 16 чоловік у західно-індійському штаті Гуджарат, передає Газета.ru.

Трагедія сталася приблизно за три кілометри від міста Сурата, великого центру алмазної промисловості на півдні штату. За попередніми даними, жертви нещасного випадку вийшли з потягу і прямували в Сурат, куди в пошуках заробітку приїздять жителі з Північної Індії. Лежачі на шляхах Тіла, котрі лежали на коліях, помітив машиніст наступного потягу. Поліція, що прибула на місце трагедії, виявила серед загиблих тіла двох жінок і дитини. Навколо були розкидані речі, які несли з собою потерпілі.

«Вони йшли по коліях. Люди приїхали сюди на потягу з Маникпура і йшли в Сурат. Потерпілі зійшли з потягу і йшли по коліях, коли їх переїхав потяг», – сказав представник місцевої залізниці Рашеш ПАНДЬЯ. За попередніми даними, люди вийшли на колії, щоб перетнути стічну канаву. Поліція займається розслідуванням усіх обставин трагедії.

 

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