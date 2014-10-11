Тайфун Фанфон наближається до Окінави, є поранені

До Окінави - найбільшого острова японського архіпелагу - тропічний циклон приніс сильні зливи та потужний вітер., повідомляє Голос Америки.

Негода знеструмила десятки тисяч будинків, припинені авіапольоти до регіону та поранені принаймні 12 людей.

Читайте такожТроє військових льотчиків стали жертвами тайфуну в ЯпоніїДо кінця дня суботи, як очікують метеорологи, тайфун впритул наблизиться до острова, після чого попрямує на північ. На початку наступного тижня він має наблизитися до основних японських островівКюсю і Хонсю.

Минулого тижня тайфун Фанфон вдарив по основній території Японії, тоді загинуло семеро людей, серед них – троє американських військовослужбовців.