У Китаї оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки у зв'язку з наближенням тайфуну "Вонфон"
16:19, 12 жовтня 2014Світ
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У Китаї оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки у зв'язку з наближенням до прибережних регіонах країни тайфуну "Вонфон".
REUTERS
Про це повідомив національний центр прогнозування погодних умов на море.
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Згідно з його даними, висота хвиль у Східно-Китайському морі може досягати десяти метрів. Метеорологи вже сповістили про наближення шторму команди кораблів, що знаходяться в районі, в напрямку якої рухається тайфун, повідомляє ТАСС.
У КНР прийнята чотирирівнева система попередження про стихійні лиха, в якій ступінь небезпеки за зростанням позначається синім, жовтим, оранжевим і червоним кольорами.
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