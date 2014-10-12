У Китаї оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки у зв'язку з наближенням тайфуну "Вонфон"

Про це повідомив національний центр прогнозування погодних умов на море.

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Згідно з його даними, висота хвиль у Східно-Китайському морі може досягати десяти метрів. Метеорологи вже сповістили про наближення шторму команди кораблів, що знаходяться в районі, в напрямку якої рухається тайфун, повідомляє ТАСС.

У КНР прийнята чотирирівнева система попередження про стихійні лиха, в якій ступінь небезпеки за зростанням позначається синім, жовтим, оранжевим і червоним кольорами.