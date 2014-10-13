У Боснії на виборах перемагають націоналісти

Націоналісти перемагають у Боснії й Герцеговині на виборах трьох членів колективного президентського органу. Такі дані оприлюднює Центральна виборча комісія країни після підрахунку більш як трьох чвертей бюлетенів, повідомляє Радіо Свобода.

Як випливає із цього повідомлення, боснійський мусульманин Бакир Ізетбегович, хорват Драган Чович і серб Желька Цвіянович очолюють перегони.

Ізетбегович будував свою кампанію на закликах до сильної, єдиної держави, Чович наполягав на створенні хорватської юридичної одиниці в Боснії, а Цвіянович є частиною сербського блоку, який виступає за роз’єднання Боснії.

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Вибори відбулися після громадянських заворушень і насильства на початку року, викликаних корупцією й нужденністю значної частини населення, а також на хвилі невдоволення реакцією влади на катастрофічні повені у травні.

За системою, створеною за результатами Дейтонських мирних домовленостей 1995 року, Боснія й Герцеговина стала федерацією трьох головних національних громад – «конституційних народів» країни: босняків, яких раніше називали «боснійськими мусульманами», боснійських сербів і боснійських хорватів. Ці громади обирають по одному своєму представникові до президентського органу. Країна є кандидатом на вступ до НАТО і офіційно визнана «потенційним кандидатом» на вступ до ЄС.