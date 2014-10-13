На Півночі Росії дороги хочуть посипати цукром замість солі

В Нижньовартовську (Уральський федеральний округ) зимові дороги посипатимуть сумішшю на основі цукру замість солі, передає Lenta.ru з посиланням на сюжет одного з російських телеканалів. Рецепт, запропонований білоруськими вченими, хочуть випробувати міські служби.

Поки що температура повітря в місті опустилася до 10 градусів нижче нуля, і на вулицях розкидають звичайну піщано-соляну суміш. На цей сезон її запасли майже 40 тисяч тонн. Але вже при температурі в 20 градусів морозу сіль не сприяє таненню снігу та льоду. Тому в Нижньовартовську шукають нові рішення, що дозволяють очищати дороги під час сильних холодів.

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Нижньовартовский район має статус прирівняного до районів Крайньої Півночі. Зимова погода тримається тут зазвичай з середини жовтня по кінець квітня, сніг лежить від 180 до 210 і більше днів на рік.