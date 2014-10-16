BBC: У Росії планують збільшити військовий бюджет

Про це повідомив глава комітету Думи з оборони Володимир Комоєдов, передає BBC Україна.

Це перевищує оборонні видатки 2014 року приблизно на 20 млрд доларів.

Читайте такожРосія змінить військову доктрину з урахуванням війни з Україною

Основну частину витрат міноборони, наголосив Комоєдов, спрямують на вирішення ключових проблем армії і флоту, в тому числі на подальше переозброєння, на нові зразки озброєння та соціальний захист військовослужбовців.

Раніше цього місяця міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив про необхідність скороти витрати на озброєння.