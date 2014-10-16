BBC: У Росії планують збільшити військовий бюджет
16:25, 16 жовтня 2014Світ
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У проекті бюджету Росії на 2015 рік видатки на оборону планується збільшити приблизно до 80 млрд доларів, що становить 4,2% від ВВП країни.
REUTERS
Про це повідомив глава комітету Думи з оборони Володимир Комоєдов, передає BBC Україна.
Це перевищує оборонні видатки 2014 року приблизно на 20 млрд доларів.
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Основну частину витрат міноборони, наголосив Комоєдов, спрямують на вирішення ключових проблем армії і флоту, в тому числі на подальше переозброєння, на нові зразки озброєння та соціальний захист військовослужбовців.
Раніше цього місяця міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив про необхідність скороти витрати на озброєння.
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