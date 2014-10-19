У Москві скандальний художник відрізав собі мочку вуха протестуючи проти "політичної психіатрії" (фото)

Павленський прийшов на акцію в оголеному вигляді і відрізав собі мочку вуха великим кухонним ножем, повідомляє Дождь.

"Ніж відокремлює мочку вуха від тіла. Бетонна стіна психіатрії відокремлює суспільство розумних від божевільних хворих. Повертаючи використання психіатрії в політичних цілях - поліцейський апарат повертає собі владу визначати поріг між розумом і безумством", - йдеться в його заяві.

Павленський був затриманий поліцією і доставлений до Боткінської лікарні.

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Як відомо, 13 жовтня в інститут ім. Сербського була доставлена для проведення психіатричної експертизи українська льотчиця Надія Савченко. У Росії українка звинувачується в причетності до загибелі журналістів ВГТРК.

Адвокати назвали умови її утримання в клініці "каральною психіатрією". За їх словами, обвинувачену фактично позбавляють сну, а з ними дозволяють звертатися тільки по телефону через скляну перегородку.