У Кемерона порадили Баррозу "не плекати ілюзій" щодо збереження членства Британії в ЄС

Як сказали на Даунінг стріт, 10, Баррозу не слід плекати ілюзій з приводу збереження статусу-кво в ЄС, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як зазначається, Кемерон вислухає аргументи Баррозу, але, тим не менш, Лондон буде наполягати на переговорах про більш сприятливі для Британії умовах членства в ЄС.

Баррозу, як очікується, виступить із закликом до Лондону відмовитися від планів виходу з єдиної Європи. Він сказав минулого тижня, що "скромна допомога друзів", швидше, йде на користь Сполученому Королівству.

Читайте такожБаррозу: вихід із ЄС зашкодить Британії - BBCНа прем'єр-міністра Кемерона чинять тиск євроскептики з Партії незалежності Сполученого Королівства.

Один з головних пунктів розбіжностей Лондона і Брюсселя - імміграційна політика. Британія має намір ввести обмеження на прийом іммігрантів. ЄС заявляє, що це суперечить загальній узгодженій політиці в цій галузі.