У Кемерона порадили Баррозу "не плекати ілюзій" щодо збереження членства Британії в ЄС
Канцелярія британського прем'єра Девіда Кемерона відкинула критику з боку президента Європейської Комісії Жозе Мануела Баррозу, який заявив, що Британія ризикує зробити "історичну помилку" в разі виходу з ЄС.
Як сказали на Даунінг стріт, 10, Баррозу не слід плекати ілюзій з приводу збереження статусу-кво в ЄС, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Як зазначається, Кемерон вислухає аргументи Баррозу, але, тим не менш, Лондон буде наполягати на переговорах про більш сприятливі для Британії умовах членства в ЄС.
Баррозу, як очікується, виступить із закликом до Лондону відмовитися від планів виходу з єдиної Європи. Він сказав минулого тижня, що "скромна допомога друзів", швидше, йде на користь Сполученому Королівству.
Читайте такожБаррозу: вихід із ЄС зашкодить Британії - BBCНа прем'єр-міністра Кемерона чинять тиск євроскептики з Партії незалежності Сполученого Королівства.
Один з головних пунктів розбіжностей Лондона і Брюсселя - імміграційна політика. Британія має намір ввести обмеження на прийом іммігрантів. ЄС заявляє, що це суперечить загальній узгодженій політиці в цій галузі.