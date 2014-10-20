Баррозу спробує відмовити британців виходити з ЄС

Як передає РІА "Новости", Баррозу закличе британських політиків продемонструвати "позитивний приклад", залишившись в ЄС.

"Через кілька років перед Британією постане вибір - вийти з ЄС чи залишитися в ньому. Чи зможе вона впоратися без маленької підмоги ваших друзів? Моя відповідь - ймовірно, ні", - заявив голова Єврокомісії.

Читайте такожБаррозу: вихід із ЄС зашкодить Британії - BBCВін також зазначив, що його непокоїть кількість політиків "на цій стороні каналу (Ла-Манш), готових розповісти факти такими, які вони є".

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон обіцяв у разі його переобрання провести в 2017 році референдум про членство в ЄС. Напередодні в одному з інтерв'ю він заявив, що вихід зі складу Євросоюзу йому "не розіб'є серце".

Нагадаємо, минулого місяця в одній із частин Великобританії - Шотландії - відбувся референдум про незалежність, в результаті якого 45% шотландців проголосували "за" незалежність, 55% - "проти".