У Чилі затримали одного із засновників секретної служби диктатора Піночета

Голова апеляційного суду країни Сан-Мігель Маріанела Сіфуентес віддала наказ про затримання Лаббе за звинуваченням у викраданні і вбивстві 13 осіб в 1973 році, передають РИА Новости з посиланням на канал Telesur.

Лаббе був одним із засновників DINA. Після закінчення диктатури в 1990 році він став головою адміністрації міста Провіденсія, працював з неофашистскими організаціями. Колишній його шеф по DINA Мануель Контрерас вже відбуває довічне ув'язнення, однак, у відношенні Лаббе це перша спроба розслідування його діяльності. За деякими даними, у нього був роман з дочкою Піночета Жаклін, від якої у нього нібито народився син.

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В результаті перевороту 11 вересня 1973 року в Чилі був повалений президент Сальвадор Альєнде, який покінчив з собою, а влада перейшла в руки військового диктатора Піночета. За офіційними даними, за роки його правління в Чилі з 1973 по 1990 рік було вбито за політичними мотивами майже 3,2 тисячі осіб, майже 1,2 тисячі пропали безвісти, а тортурам піддалися близько 28 тисяч осіб.

Одним із критиків режиму Піночета був письменник Габріель Гарсія Маркес. Він підтримував ідеї свободи слова та боротьби з корупцією в Південній Америці і в усьому світі.