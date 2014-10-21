Росія планує підписати з Китаєм угоду про кібербезпеку

В ході візиту президента РФ Володимира Путіна в Пекін (для участі в саміті АТЕС) 10 листопада може бути підписано двосторонню угоду про співпрацю у сфері міжнародної інформаційної безпеки. Про це розповіло джерело, близьке до Кремля, і підтвердили два федеральних чиновника, передає КоммерсантЪ.

Процес вироблення документа курирує помічник Путіна Ігор Щеголєв. Текст угоди ще не готовий, також ще не вирішено, хто саме буде її підписувати з російської сторони.

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Очікується також, що Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін виступлять з першим спільною заявою з кібербезпеки. За словами джерел, російсько-китайський договір буде "куди більш масштабним, ніж торішні угоди між РФ і США.

В ході візиту Путіна в Пекін буде підписано ще кілька важливих угод, у тому числі у сфері військово-технічного співробітництва.