Швеція буде розвивати співробітництво з НАТО без вступу

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен під час прес-конференції в Таллінні, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на естонське изданиеPostimees.

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"Звичайно, ми повинні продовжувати співпрацювати з поточних питань оборони. Ми чітко заявили, що не плануємо вступати в НАТО, але хочемо продовжувати підтримувати і розвивати співробітництво з країнами Альянсу", - сказав він.

"У той же час на нас не поширюється ст. 5 Угоди НАТО (про колективну оборону. - Ред.)", - додав Стефан Левен.

Він також прокоментував пошуки Швецією іноземного підводного човна. За словами прем'єра, поки він не може розкрити деталей операції. "Якщо армія не говорить, що саме вона шукає, то й я не можу вам сказати", - зазначив прем'єр.