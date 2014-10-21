Латвія заборонить видачу росіянам посвідки на проживання в обмін на придбання квартири

Комісія Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції концептуально перед розглядом у першому читанні схвалила поправки до закону про імміграцію, що передбачають припинення видачі посвідок на проживання (ПНП) громадянам РФ за купівлю нерухомості, передає російське агенствто РИА Новости.

Заборону на видачу посвідок на проживання громадянам Росії, які купують нерухомість у Латвії, запропонувала запровадити партія "Visu Latvijai!" ("Все - Латвії!"), яка дотримується вкрай жорсткої національної політики. Партія вважає, що через видачу посвідок на проживання в республіці збільшується кількість російськомовного населення, що, на думку партії, загрожує національній безпеці Латвії.

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З 2010 по 2014 рік у рамках інвестиційної програми Управління у справах громадянства і міграції отримало 12,427 тисяч прохань про надання тимчасових посвідок на проживання від 5267 інвесторів і 7160 членів їх сімей. Позитивне рішення було прийнято у 94,7% випадків. Першого вересня 2014 року набули чинності поправки до імміграційного закону, що підвищують мінімальну вартість нерухомості, після купівлі якої іноземець може подати запит щодо посвідки на проживання в Латвії, зі 150 тисяч євро до 250 тисяч євро, і її кадастрової вартості - з 50 тисяч до 80 тисяч євро.