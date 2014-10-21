Литва зможе обійтися без російського газу після того, як почне працювати LNG-термінал - Грібаускайте

22:36, 21 жовтня 2014
Світ
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Литва зможе обійтися без російського газу після того, як почне працювати термінал скрапленого газу

Грибаускайте

Про це заявила президент країни Даля Грібаускайте в інтерв'ю агентству Reuters.

За її словами, з допомогою терміналу в Клайпедському порту Литва зможе не тільки задовольнити свої потреби в газі і постачати скраплений газ у сусідні країни - Латвію та Естонію, передає РИА «Новости».

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«Ми не будемо залежати від поставок« Газпрому ». У разі перебоїв у поставках наш термінал зможе задовольнити близько 90% потреб трьох балтійських держав в газі », - сказала Грібаускайте. 

Термін дії договору Литви з «Газпромом» закінчується наприкінці 2015 року. За словами Грібаускайте, угоду переукладуть, тільки якщо російська компанія виконає низку умов. 

Відкриття терміналу скрапленого газу в Литві призначено на 27 жовтня цього року. 

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