Литва зможе обійтися без російського газу після того, як почне працювати LNG-термінал - Грібаускайте

Про це заявила президент країни Даля Грібаускайте в інтерв'ю агентству Reuters.

За її словами, з допомогою терміналу в Клайпедському порту Литва зможе не тільки задовольнити свої потреби в газі і постачати скраплений газ у сусідні країни - Латвію та Естонію, передає РИА «Новости».

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«Ми не будемо залежати від поставок« Газпрому ». У разі перебоїв у поставках наш термінал зможе задовольнити близько 90% потреб трьох балтійських держав в газі », - сказала Грібаускайте.

Термін дії договору Литви з «Газпромом» закінчується наприкінці 2015 року. За словами Грібаускайте, угоду переукладуть, тільки якщо російська компанія виконає низку умов.

Відкриття терміналу скрапленого газу в Литві призначено на 27 жовтня цього року.