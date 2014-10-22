Частина скинутої курдам Кобані зброї могла потрапити в руки ісламістів

У понеділок американські ВПС скинули на парашутах ополченцям, що захищає місто Кобани від бойовиків "Ісламської держави", стрілецьку зброю, боєприпаси та інше військове спорядження, повідомляє російська служба BBC.

Загалом з повітря було скинуто 27 контейнерів. За словами представника Пентагону контр-адмірала Джона Кірбі, більша частина контейнерів потрапила за призначенням курдським ополченцям, які контролюють значну частину міста.

Пізніше командування США заявило, що один контейнер потрапив на територію, контрольовану бойовиками, але був знищений, щоб зброя не потрапила до рук ворога.

Читайте такожФБР затримало американок-підлітків, які планували поповнити ряди ісламістів у СиріїПроте незабаром в інтернеті з'явився відеозапис, зроблений бойовиками "Ісламської держави", на якій вони демонструють зброю, імовірно скинуту американцями і призначену для курдів.

Контр-адмірал Кірбі заявив, що не береться визначити правдивість цього відеозапису, але і спростувати його він не зміг.

"Це схоже на вантаж, який було скинуто на парашутах, - визнав представник Пентагону, - так що я не став би повністю виключати таку можливість".