Водій у Внуково каже, що не помітив, як виїхав на злітну смугу – BBC
09:58, 22 жовтня 2014Світ
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Водій снігоприбиральної машини, яка зіткнулася із літаком президента Total в російському аеропорту Внуково, сказав на допиті, що не помітив, як виїхав на злітну смугу.
REUTERS
"Коли я втратив орієнтир, сам не помітив, коли я виїхав на злітну смугу... Літак йшов на зліт, я його практично не бачив і не чув, бо техніка працює, і немає ані ліхтарів, нічого... Вийшов удар", - сказав водій Володимир Мартиненков на допиті, передає BBC-Україна.
Кадри допиту показав російський "Перший Канал".
Літак Falcon-50, на борту якого перебував президент французької нафтової компанії Total, розбився в ніч на вівторок.
В результаті аварії загинули четверо людей, серед них - глава Total Крістоф де Маржері.
За даними слідства, водій міг бути п'яним, однак його адвокат і він сам заперечують це.
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