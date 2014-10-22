Водій у Внуково каже, що не помітив, як виїхав на злітну смугу – BBC

"Коли я втратив орієнтир, сам не помітив, коли я виїхав на злітну смугу... Літак йшов на зліт, я його практично не бачив і не чув, бо техніка працює, і немає ані ліхтарів, нічого... Вийшов удар", - сказав водій Володимир Мартиненков на допиті, передає BBC-Україна.

Кадри допиту показав російський "Перший Канал".

Літак Falcon-50, на борту якого перебував президент французької нафтової компанії Total, розбився в ніч на вівторок.

В результаті аварії загинули четверо людей, серед них - глава Total Крістоф де Маржері.

За даними слідства, водій міг бути п'яним, однак його адвокат і він сам заперечують це.