Операція з пошуку невловимого підводного човна в водах Швеції «вступила в нову фазу»

Про це заявив керівник відділу зв'язків з громадськістю збройних сил Швеції Ерік Лагерстен, повідомляють РИА Новости.

"Розвідувальна операція, метою якої є збір інформації та доказів підводної іноземної діяльності, продовжиться і частково вона вступає в нову фазу", - сказав глава армійської прес-служби.

Це означає, пояснив він, що деякі з військових морських суден, що прийняли участь у пошуках, повернуться на базу для техогляду, проте спостереження з повітря і з берега продовжаться.

Контр-адмірал Андерс Гренстад, інформуючи про результати пошуку, повідомив про нові дані, які становлять інтерес для пошукової місії.

Читайте такожШвеція готова застосувати зброю у разі виявлення невідомого підводного човн

"Минулої неділі ми розповіли про три спостереження, що були зроблені у трьох різних місцях. Сьогодні я можу повідомити про ще два додаткові спостереження. Вони оцінюються як досить цікаві для продовження аналізу і розслідування", - сказав він.

За його словами, всі п'ять спостережень надійшли до військових від приватних осіб і що будь-яких власних матеріалів, отриманих в результаті власної розвіддіяльності, у шведських військових немає. Яку саме інформацію отримали шведські військові від приватних осіб - не повідомляється.