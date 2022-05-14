За два тижні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський олігарх намагався продати цю нерухомість.

У португальському регіоні Алгарве арештовано будинок російського олігарха Романа Абрамовича вартістю 10 млн євро.

Про це повідомила газета Público. За даними видання, за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія Millhouse Views LLC, що належить інвестиційному холдингу Абрамовича, намагалася продати цю нерухомість, але Португальська державна банківська корпорація Caixa Geral de Depósitos повідомила про це поліції. На вимогу португальського МЗС реєстрація власності була заморожена з 25 березня.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Роман Абрамович підпав під санкції Євросоюзу і Великобританії. Його активи, включаючи лондонський футбольний клуб "Челсі", були заморожені. Тоді Абрамович підписав договір про продаж клубу консорціуму, в який входять американські бізнесмени Тодд Боелі і Марк Уолтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Вісс та інвестиційна компанія Clearlake Capital.

У середині квітня суд британського острова Джерсі заморозив активи, пов'язані з Абрамовичем, на загальну суму $7,3 млрд. Це більше половини статків російського олігарха, які оцінюються в $13,9 млрд. Крім того, французька влада конфіскувала особняк Абрамовича на Рів'єрі вартістю $120 млн. За даними Daily Mail, це одна з 12 французьких резиденцій, конфіскованих у Абрамовича.

Однак російському мільярдеру вдалося вивести за межі ЄС дві розкішні яхти, які перебували під загрозою арешту.

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