У той час як у багатьох розвинених країнах зростання цін сповільнилося, в Росії ситуація з цінами стає дедалі складнішою.

У зв'язку з тим, що Росія продовжує вести війну в Україні, вона також стикається з проблемами всередині країни - інфляцією. Минулого року Центральний банк Росії подвоїв ключову процентну ставку в спробі контролювати ціни.

Однак інфляція продовжує зростати і цього місяця становила 9%. Подорожчали товари і послуги в різних галузях: від картоплі (зростання 91% цього року) до перельотів економ-класом (зростання на 35%), пише The Wall Street Journal.

У п'ятницю Центробанк підвищив ключову ставку - на два процентних пункти, до 18 відсотків річних. Інфляція стала характерною рисою російської військової економіки. До зростання цін призвели збільшення військових витрат, а також рекордна нестача робочої сили, оскільки одні чоловіки працездатного віку йдуть на фронт, а інші тікають з країни. Нові санкції США ускладнили міжнародні платежі та призвели до збільшення витрат імпортерів.

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І хоча ціни піднімаються недостатньо швидко, щоб викликати економічну кризу або соціальні хвилювання, вони є ознакою зростаючого дисбалансу в економіці. Прискорення інфляції також означає, що військовий конфлікт обходитиметься Росії все дорожче.

"У боротьбі з інфляцією у російської влади немає хороших варіантів - вони не можуть зупинити війну, вони не можуть розв'язати проблему зайнятості та припинити підвищувати зарплату населенню. Поки триває війна, інфляція залишатиметься високою", - зазначила колишній економіст Центрального банку Росії і науковий співробітник центру Карнегі Олександра Прокопенко.

У четвер Кремль заявив, що працює над вжиттям заходів щодо стримування цін, оскільки "певні інфляційні процеси викликають занепокоєння уряду і центрального банку".

Перші місяці бойових дій в Україні спричинили рецесію в російській економіці, проте вона швидко відновилася - держава і компанії знайшли способи, як обійти західні санкції. Водночас в економіці почалися більш масштабні перетворення. Уряд повернувся до військових витрат радянського зразка, які становлять близько 7% від ВВП. Сьогодні військові витрати в Росії стали основним фактором економічного зростання.

Заводи, що виробляють танки, безпілотники та амуніцію для солдатів, працюють у кілька змін сім днів на тиждень. У травні Володимир Путін призначив нового міністра оборони Андрія Бєлоусова, макроекономіста і прихильника держвтручання в економіку. На думку економістів, це призначення підтверджує те, що економіка і війна тепер тісно пов'язані.

З грудня минулого року Центральний банк утримував базову ставку на рівні 16%, але це практично не вплинуло на уповільнення інфляції. Крім того, уряд РФ цього місяця скасував пільгову іпотеку під 8%. На думку експертів, ця програма сприяла роздуванню бульбашки на ринку нерухомості. У недавньому звіті аналітики J.P. Morgan зазначили, що жорстка грошово-кредитна політика в Росії "залишається загадковим явищем".

"Процеси, що відбуваються, явно демонструють обмеженість грошово-кредитної політики в умовах збільшення держвитрат і складної ситуації на ринку праці. Центральний банк не може вплинути на податково-бюджетну політику і безсилий щодо демографії", - зазначив економіст Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW) Василь Астров.

У недавньому звіті Центральний банк визнав, що для зниження інфляції знадобиться набагато більше часу, ніж спочатку передбачалося. Зростання цін наочно показує Індекс борщу. Для розрахунку беруться такі популярні продукти, як буряк, сметана, м'ясо. Порівняно з минулим роком індекс борщу зріс на 26%.

У росіян інфляція викликає спогади про економічну кризу 1990-х років. Багато хто обмежив себе у витратах, відмовився від поїздок під час відпусток. Інші вступили в спільноти в Telegram і діляться порадами про те, де знайти вигідні пропозиції.

Брак робочої сили посилює демографічна яма в країні. За даними Центрального банку, компаніям не вистачає як висококваліфікованих фахівців, так і робітників. Оборонний сектор за останні 18 місяців залучив понад півмільйона працівників із цивільного сектора. Але незважаючи на це, підприємствам ОПК сьогодні не вистачає приблизно 160 тис. фахівців.

Через санкції США страждають і російські імпортери. Останніми місяцями істотно скоротився китайський експорт. Сповільнилася і торгівля Туреччини з Росією під тиском санкцій.

"Зазвичай Росія та її партнери знаходили способи обійти санкції. Але довго це не повторюватиметься, оскільки США не зупиняться. Зрештою розплачуватися за це доведеться російським споживачам і підприємствам", - сказав Астров.

Економічна ситуація в РФ

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що економіка Росії перебуває в прекрасному стані, незабаром можуть виявитися безпідставними. Економіка країни-агресора перебуває в глибоких трудно щах і вже за рік увійде в руйнівну рецесію, вважає економіст із Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко.

В інтерв'ю Business Insider він зазначив, що Росія втрачає дві речі, яких відчайдушно потребує її економіка. Йдеться про масштабну торгівлю енергоносіями та стабільний потік доларів США.

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