Риболовецька шхуна без прапора, яка була перехоплена в Оманській затоці, везла вантаж, що призначався для єменських хуситів.

США перехопили в Оманській затоці судно, яке йшло з Ірану із вантажем добрив, що призначалися для єменських хуситів і слугують сировиною при виготовленні вибухівки.

Про це повідомило командування П'ятого американського флоту, передає newsru.co.il.

Як повідомляється, 18 січня есмінець Cole зупинив для перевірки риболовецьку шхуну дау, що йшла без прапора.

При обшуку на ній було виявлено 40 тонн сечовини, з якої можна кустарним способом виготовити вибухову речовину.

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Відзначається, що це судно в минулому вже зупиняли для перевірки біля берегів Сомалі. Тоді на його борту був виявлений вантаж: кілька тисяч одиниць стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

Як повідомляв УНІАН, минулого року найбільший корабель Військово-морського флоту Ірану "Харк" загорівся і затонув в Оманській затоці. Екіпаж вдалося евакуювати.

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