Екіпаж вдалося врятувати.

Найбільший корабель військово-морського флоту Ірану "Харк" загорівся та затонув в Оманській затоці. Екіпаж вдалося евакуювати.

"Усі спроби врятувати судно були безуспішними, і воно затонуло", - цитує Reuters іранську інформагенцію Fars.

Зазначається, що судно виконувало навчальну місію. Причини пожежі поки невідомі.

Вогонь розгорівся близько 02:25 ночі, пише AP. Судно затонуло поблизу іранського порту Яск, приблизно за 1 270 км на південний схід від Тегерана в Оманській затоці біля Ормузької протоки - вузького гирла Перської затоки.

Читайте такожВ Міноборони розповіли, коли сформують дивізіон з патрульних катерів типу Island"Харк" було побудовано у Великобританії та спущено на воду в 1977 році. У 1984 році він увійшов до іранського флоту в результаті тривалих переговорів після Ісламської революції 1979 року в Ірані.

Цей корабель був одним з небагатьох суден іранського флоту, здатним постачати ресурси для інших кораблів у морі. Він також міг перевозити важкі вантажі та служити платформою для гелікоптерів.

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Переклад: Катерина Комолова