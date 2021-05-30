Ведуча новин "вакцинувала" видатного англійського письменника проти COVID-19 та "поховала" - через 400 років після його смерті.

В Аргентині телеведуча Ноелія Новілло повідомила у випуску новин про смерть відомого англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра, який нібито пішов з життя через п'ять місяців після вакцинації проти COVID-19.

Читайте такожУ Великобританії помер перший вакцинований від COVID чоловік"Надійшла звістка, яка вразила нас усіх, враховуючи велич цієї людини. Ми говоримо про Вільяма Шекспіра та його смерть. Розповімо, як і чому це сталося", - сказала ведуча.

Насправді ж жінка мала повідомити про смерть тезки драматурга - 81-річного Вільяма "Білла" Шекспіра. Він був першим чоловіком, вакцинованим проти COVID-19 вакциною Pfizer, а днями помер у лікарні в Англії від непов'язаної з вакцинацією причини. Тоді як письменник Шекспір пішов з життя у 1616 році.

Однак Новілло заявила, що помер "один з найважливіших англомовних письменників", якого вона особисто вважає майстром.

"Як ми всі знаємо, він один із найважливіших англомовних письменників - для мене майстер. Ось він. Він був першою людиною, яка зробила щеплення проти коронавірусу. Він помер в Англії у віці 81 року", - коментувала ведуча кадри вакцинації Білла Шекспіра.

Esto es increíble no puedo dejar de verlo pic.twitter.com/Ha8DUNuTYj — Fato Gloro (@cruziisimo) May 28, 2021

Коли ж ролик поширився у соцмережах, жінка спробувала пояснити свою помилку.

"За останні кілька годин, я впевнена, ви вже бачили, сюжет став вірусним. Я взагалі-то знала, що кажу людям, як і завжди. Я невдало висловила свої думки, пропустила крапку, кому, кілька дужок. Я хотіла пояснити щось дуже незрозуміле, і, звичайно, люди це неправильно інтерпретували", - цитує ведучу The Guardian.

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Переклад: Катерина Комолова