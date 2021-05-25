Шекспіру зробили щеплення у грудні / фото REUTERS
У Великобританії помер Вільям Шекспір. Він став першим чоловіком у світі, який отримав щеплення від COVID-19.
Про це пише BBC.
Чоловіку був 81 рік. Він помер від інсульту.
Його друг Джейн Іннес вважає, що "найкращою шаною Вільяму буде - зробити щеплення".
Дружина чоловіка розповіла, що він був вдячний за можливість одним з перших отримати вакцину.
"Це було те, чим він надзвичайно пишався - він любив бачити новини про це у ЗМІ. Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх робити щеплення", - розповіла вона.
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