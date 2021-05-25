Він закликав усіх робити щеплення.

У Великобританії помер Вільям Шекспір. Він став першим чоловіком у світі, який отримав щеплення від COVID-19.

Про це пише BBC.

Чоловіку був 81 рік. Він помер від інсульту.

Його друг Джейн Іннес вважає, що "найкращою шаною Вільяму буде - зробити щеплення".

Дружина чоловіка розповіла, що він був вдячний за можливість одним з перших отримати вакцину.

"Це було те, чим він надзвичайно пишався - він любив бачити новини про це у ЗМІ. Він часто говорив про це з людьми і завжди закликав усіх робити щеплення", - розповіла вона.

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Автор: Людмила Жерновська