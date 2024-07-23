Водночас британський офіцер оптимістично налаштований щодо відносної сили НАТО порівняно з силами РФ.

Армія Великої Британії є "не такою сильною", як могла б бути. Про це заявив начальник штабу оборони Ентоні Радакін, звинувативши в цьому "історичне недоінвестування" в оборону країни, пише The Telegraph.

Найстарший військовий офіцер Великої Британії також вказав на серйозні недоліки у кадровому забезпеченні та техніці. Про це він сказав у той час, коли новий уряд розпочинає ревізію збройних сил Британії "згори донизу" під політичним тиском з метою дотримання зобов'язань щодо виділення на оборону 2,5 відсотка від ВВП.

Під час перегляду спробують врахувати уроки війни в Україні та підготувати військових до можливого протистояння з РФ, яка, як передбачається, має тісну співпрацю з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

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Сер Ентоні під час виступу на конференції з питань ведення наземної війни заявив, що армія має показати "смиренність, щоб визнати, що ми не такі сильні, як могли б бути, і рішучість і зосередженість, щоб це виправити".

"Існують короткострокові фінансові проблеми, над якими треба працювати. Ми вирішуємо проблему історичного недоінвестування. І за всіма цими можливостями ховаються недоліки в людях, обладнанні, запасах, підготовці і технологіях", - пояснив Радакін.

Попри критику стану готовності країни, британський офіцер оптимістично налаштований щодо відносної сили НАТО порівняно з силами президента РФ Володимира Путіна. За його словами, Росії знадобиться п'ять років, аби відновити свою армію після втрат, яких вона зазнала під час повномасштабної війни в Україні.

"Росія втратила 555 000 осіб, і за нашими оцінками, Путіну знадобиться п'ять років, щоб відновити російську армію до того рівня, на якому вона була в лютому 2022 року, і ще п'ять років після цього, щоб виправити слабкі місця, які виявила війна", - підкреслив Радакін.

Адмірал наголосив, що британська армія має бути належним чином оснащена гіперзвуковими ракетами та "батальйонами ударних безпілотників", аби відігравати повноцінну роль у захисті Європи, якщо Росія вторгнеться в одну з країн-членів НАТО.

Велика Британія і Україна - останні новини

Раніше новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна вдвічі збільшить підтримку для України. Це він сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії", - зауважив він.

Своєю чергою Міністр оборони Великої Британіх Джон Хілі підтвердив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

"Ми надаємо зброю Україні для захисту своєї суверенної країни. І це не заважає їм вражати цілі в Росії. Але це мають зробити українці, це має бути зроблено в параметрах і в межах міжнародного гуманітарного права", - підкреслив він.

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