За словами Джона Хілі, надання ракет "не заважає" Україні використовувати їх для ураження цілей у країні-агресорці.

Міністр оборони Великої Британіх Джон Хілі заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow по території Росії. Про це пише The Telegraph.

За словами військового, надання ракет "не заважає" президенту України Володимиру Зеленському використовувати їх для ураження цілей по країні-агресорці.

Як сказав Хілі, Велика Британія дозволить Україні використовувати ракети Storm Shadow для оборонних ударів по цілях у Росії.

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Як відомо, уряд Королівства раніше дозволив Києву використовувати Storm Shadows проти цілей у Криму та на материковій частині України.

"Ми надаємо зброю Україні для захисту своєї суверенної країни. І це не заважає їм вражати цілі в Росії. Але це мають зробити українці, це має бути зроблено в параметрах і в межах міжнародного гуманітарного права", - уточнив Гілі.

Відповідаючи на запитання, чи може Зеленський влучити в те місце, звідки летять російські ракети, міністр сказав, що "це складні питання" і наполягав, що не буде "публічно обговорювати подробиці подібних речей".

"Ми продовжуємо дуже інтенсивні дискусії з українцями, тому що ми як країна хочемо зробити все можливе, щоб підтримати зусилля України боротися за їхню свободу", - наголосив урядовець.

Використання Storm Shadow по РФ

У нового британського прем'єра Кіра Стармера не підтвердили дозвіл бити ракетами Storm Shadow по РФ. Там зазначили, що "ми надаємо військову допомогу для підтримки права України на самооборону від агресії РФ відповідно до міжнародного гуманітарного права". При цьому зброя, надана Великобританією, "призначена для оборони України".

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