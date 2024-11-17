Президент Науседа привітав Україну з тим, що цей день настав.

У Литві підтвердили, що Україна отримала від західних партнерів дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії.

Президент країни Ґітанас Науседа написав у мікроблозі X, що зняття заборон на такі удари стане вирішальним моментом в українській боротьбі з російським агресором:

"Цей день настав! Відтепер Україна може наносити удари по військових об'єктах в Росії ракетами дальнього радіусу дії. Мир не може бути досягнутий через слабкість. Мир - це нагорода сильних. Будь сильною, Україно!".

Далекобійні удари по Росії

За даними західних ЗМІ, адміністрація американського президента Джо Байдена "здалася" та дозволила Києву застосовувати отриману від Сполучених Штатів далекобійну зброю для ударів по російській території. За це рішення Київ боровся дуже довго, однак постійно отримував відмову.

Відео дня

Також стало відомо, що свої заборони могли скасувати у Франції та Великій Британії. Це дозволить Збройним силам України бити по Росії їхніми ракетами Storm Shadow та SCALP.

Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував цю інформацію. За його словами, такі речі не анонсують, оскільки ракети "скажуть самі за себе".

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