При цьому місцева влада заявляє про успішне відбиття двох дронових атак.

У Ростовській області РФ цієї ночі сталась атака БПЛА на нафтовий об'єкт.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомляє, що на заході регіону ППО нібито "відбила атаку БПЛА літакового типу".

Згодом він написав про ще одну "відбиту атаку" дронів, але вже на південному сході Ростовської області.

"Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", - заявив губернатор.

Попри такі оптимістичні заяви низка російських Telegram-каналів публікує кадри сильної пожежі на нафтовому об'єкті. РосЗМІ пишуть, що нафтобаза горить через атаку дронів.

Атаки на нафтові об'єкти РФ

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Служба безпеки України та Головне управління розвідки провели успішну операцію із ураження аеродрому, нафтопереробного заводу та електропідстанції у трьох областях Російської Федерації.

В ніч на 22 липня було атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.

Ударами по російських НПЗ Україна хоче обмежити можливості швидкого постачання пального на фронт, а також знизити прибутки РФ від постачання нафти, заявила колишня радниця керівника "Нафтогазу", член координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

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