Через удари зменшуються прибутки окупантів від поставок нафтопродуктів.

Ударами по російських НПЗ Україна хоче обмежити можливості швидкого постачання пального на фронт, а також знизити прибутки РФ від постачання нафти.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповіла колишня радниця керівника "Нафтогазу", член координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль. "Наскільки я розумію, ударами по російських НПЗ Україна має на меті обмежити можливості швидкого постачання пального на фронт. Це – перша і головна мета цих ударів", - пояснила вона.

Також Зеркаль зазначила, що при зменшенні можливості виробляти нафтопродукти на території РФ росіяни збільшують поставки сирої нафти назовні. Таким чином трохи зменшуються їхні прибутки від продажів, бо нафтопродукти, які вже вироблені, мають більшу вартість, ніж просто нафта.

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Крім цього, українські удари впливають на ефективність російських заводів, побудованих з використанням іноземних технологій.

"Окрім того всі заводи у них побудовані з використанням іноземних технологій, до яких у них немає зараз прямого доступу. Хоча через Киргизію, Узбекистан, Туреччину та інші країни вони все одно отримують якісь деталі, але вони дорожчі, і часу на їхнє постачання потребують набагато більше, ніж це було до війни. Таким чином вони стають також менш ефективними", - додала Зеркаль.

Удари по російських НПЗ

Україна часто завдає ударів дронами по нафтопереробних заводах та інших енергетичних об’єктах на території РФ. Одними із останніх стали атаки на нафтобази "Лукойл-Югнєфтєпродукт" та "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт", що було операцією СБУ.

9 липня Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони провели успішну операцію із ураження аеродрому, нафтопереробного заводу та електропідстанції у трьох областях Російської Федерації.

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