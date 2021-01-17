П’ятеро українських моряків, яких врятували, наразі перебувають у державній лікарні м.Бартин

В район аварії судна Arvin у Чорному морі направлено корабель ВМС Туреччини.

Про це повідомляється у мікроблозі Twitter Посольства України у Туреччині.

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«Через складні погодні умови та з метою проведення пошуково-рятувальних робіт членів екіпажу затонулого судна Arvin Міністерство національної оборони Туреччини направило корабель ВМС Туреччини в район аварії», - йдеться у повідомленні.

У дипвідомстві додали, що п’ятеро українських моряків, яких врятували, наразі перебувають у державній лікарні м.Бартин.

«Імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна «Arvin» - Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Стан їхнього здоров’я задовільний», - йдеться у повідомленні.

Аварія корабля Біля берегів Туреччини: що відомо

Сьогодні, 17 січня, біля берегів Туреччини у Чорному морі затонув суховантаж Arvin. За даними МЗС України, врятовано 5 українців і 1 іноземця, вони госпіталізовані. Пошуки 5 моряків тривають. Раніше МЗС повідомляв, що на борту було 10 українців і 2 іноземці. Двоє людей загинули.

Агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Росморрічфлоту повідомило, що на борту судна перебували 12 осіб, двоє з них - громадяни Росії. У відомстві також повідомили, що власником судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

За даними ЗМІ, суховантаж йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії до Болгарії, але через погані погодні умови змінив курс і намагався укритися в порту Бартин.

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Автор: Світлана Закелова