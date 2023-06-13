Капітан одного з танкерів був у стані сп'яніння.

У Кіренському районі Іркутської області РФ на річці Лена зіткнулися два танкери, через інцидент у районі запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Не розминулися судно ТР-901 і "Ерофей Хабаров", повідомив у своєму каналі в Telegram губернатор регіону Ігор Кобзєв. За його даними, унаслідок аварії була пошкоджена одна з ємностей "Ерофея Хабарова", в якій було 138 тонн бензину, паливо виливалося в річку. Всього судно перевозило 832 тонни бензину. Чиновник додав, що екіпаж танкера перекачав бензин в ємність, яка не була пошкоджена.

Після того, що сталося, іншому судну -ТР-901, теж знадобився ремонт. У річку внаслідок аварії могли опинитися до 90 тонн бензину марки АІ-92.

За попередніми відомостями, одним з танкерів керував помічник капітана, а сам капітан перебував у стані сп'яніння.

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Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, на важливих російських об'єктах не раз траплялися надзвичайні події.

Зокрема, вранці 13 червня з'явилася інформація, що в російському Краснодарі сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Крім того, на початку травня у Свердловській області палали склади з порохом.

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