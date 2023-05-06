Вогонь загрожує перекинутися ще на 18 складів.

У Свердловській області Росії через лісові пожежі загорілися склади з порохом.

Як повідомляє ТАСС, це сталося внаслідок лісової пожежі в селищі Первомайське з населенням 400 осіб. Зараз жителів селища готують до евакуації.

За інформацією агентства, вогонь загрожує перекинутися на 18 сусідніх складів, в яких також зберігається порох.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибухи почалися зі складів компанії, яка, в тому числі, займається утилізацією боєприпасів.

Пожежі в Росії - що відомо

Останнім часом Росію охопила низка пожеж і вибухів на підприємствах.

Пожежі виникають як внаслідок природних катаклізмів - як у Тюменській області, де пожежа охопила ціле село з околицями, а люди в цей час намагаються зупинити вогонь іконами.

Але також часто горять і промислові підприємства. Так, наприклад, вже двічі виникала пожежа на НПЗ на Кубані.

А раніше масштабна пожежа охопила паливну базу Чорноморського флоту в Севастополі, площа загоряння склала більше тисячі кілометрів.

Російська влада звинувачує в цих атаках безпілотники і диверсантів. Водночас, на думку радника глави офісу президента Михайла Подоляка, пожежі в Росії свідчать про втрату Росією силового контролю за регіонами, появу агресивних партизанських груп, а також про руйнування сакральності (інформаційної недоторканності) "клану Путіна".