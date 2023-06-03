В Індії трапилася наймасштабніша аварія поїзда за останні чверть століття.

Кількість жертв у вчорашньому зіткнення потягів в Індії зросло до 233 осіб, поранення отримали не менше 900 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася в п'ятницю в індійському штаті Одіша – зіткнулися два пасажирських потяги. Хоча раніше з'являлися повідомлення про участь в аварії ще й вантажного поїзда, влада поки не підтвердили це.

Головний секретар штату Прадіп Джена заявив, що число загиблих в результаті катастрофи, ймовірно, зросте. За його словами, на місце аварії викликано понад 200 машин швидкої допомоги, були мобілізовані ще 100 лікарів на додаток до 80, які вже перебували там.

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Зіткнення сталося приблизно о 19:00 за місцевим часом (16: 30 за Києвом) в п'ятницю, коли надшвидкий Експрес Howrah, що курсує з Бангалора в Ховра, Західна Бенгалія, зіткнувся з експресом Coromandel Express, що курсує з Калькутти в Ченнаї.

"Влада надала суперечливі відомості про те, який потяг зійшов з рейок першим, щоб зачепити другий. У Міністерстві шляхів сполучення заявили, що почали розслідування інциденту", – пише Reuters.

Влада штату Одіша оголосила 3 червня днем Державного жалоби.

Зіткнення поїздів в Індії - що відомо

Спочатку повідомлялося, що аварія сталася близько 19: 20 за місцевим часом. Стверджувалося, що зіткнулися пасажирський Експрес і вантажний склад. Також на перших порах повідомлялося про 50 загиблих.

Хоча цифра в 233 загиблих, про яких відомо зараз, вже виглядає жахливо, це далеко не сама смертельна катастрофа в історії залізниць Індії. У 1981 році при падінні поїзда в річку в штаті Біхар загинуло за оціночними даними від 500 до 800 осіб. У 1995 році в штаті Уттар-Прадеш залізнична аварія забрала життя 350 осіб.

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