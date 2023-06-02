Загинули не менше 50 осіб і постраждали, за різними оцінками, від 170 до 300.

В Індії пасажирський поїзд, який прямував з Калькутти в Ченнай, зійшов з рейок і зіткнувся з вантажним складом.

Як повідомляє Hindustan Times, трагедія сталася о 19.20 за місцевим часом (близько 17:00 за київським часом) недалеко від міста Баласор.

Видання зазначає, що не менше 50 людей загинули, більше 170 постраждали в результаті цієї страшної аварії.

Водночас телеканал NDTV повідомляє про щонайменше 300 постраждалих. За словами офіційних осіб, багато людей виявилися заблокованими, і число жертв може зрости. В аварію потрапив також третій вантажний поїзд, повідомив NDTV індійський чиновник.

На місце події прибули 60 машин швидкої допомоги, медпрацівники з довколишніх міст, більше сотні членів Національних сил з ліквідації наслідків стихійних лих. Рятувальна операція триває.

Причини інциденту розслідують місцеві правоохоронні органи.

Ще про транспортні інциденти у світі

На початку квітня в Нідерландах з рейок зійшов пасажирський потяг - в результаті одна людина загинула і десятки отримали поранення.

А в Нікарагуа пасажирський автобус впав з обриву, після чого пасажирів покусали бджоли, вулики яких постраждали. В результаті від укусів комах кілька людей загинули.

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