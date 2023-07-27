Наразі відомо про 6 загиблих людей.

У Республіці Алтай зазнав аварії вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 13 осіб.

Про це повідомляють у Міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Російської Федерації. Інцидент стався в селі Тюнгур Усть-Коксинського району. При заході на посадку приватний вертоліт впав і загорівся. Попередня версія - він зачепив електричні дроти. Наразі відомо про 6 загиблих людей.

Російські Telegram-канали пишуть, що на борту було 13 туристів (з них 12 росіян і один Білорус) і три члени екіпажу. П'ятеро постраждалих отримали сильні опіки.

Падіння літаків у Росії

Нагадаємо, на початку місяця в Камчатському краї зазнав аварії російський винищувач Міг-31.

17 липня в Краснодарському краї розбився російський штрумовик. Пілот катапультувався прямо у воду, його витягли, проте не змогли врятувати.

У квітні повідомлялося про катастрофу російського Міг-31 в Мурманській області. Літак впав в озеро, пілотам вдалося катапультуватися.

А в лютому в Білгородській області впав російський військовий літак Су-25. Окупанти заявили, що пілот загинув.

Вас також можуть зацікавити новини: